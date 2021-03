Reunião discute tráfego de veículos durante obras da trincheira da Bratislava

Começou a ser definida a estratégia de tráfego durante as obras do viaduto da Bratislava, na BR-369, em Cambé, na interseção da avenida Brasil com a estrada Bratislava. Uma reunião entre representantes da Prefeitura de Cambé, do Departamento de Estradas e Rodagem, Polícia Rodoviária Federal, da Concessionária Triunfo Econorte e do Consórcio Cambé OAE Bratislava, formado por 3 empresas, que executará a obra, discutiu alternativas para que as intervenções de tráfego que forem necessárias fazer ofereçam segurança, praticidade e causem o menor impacto possível ao longo da obra, que tem um prazo de 18 meses para ficar pronta – três para o projeto e 15 para execução da obra.

O valor do contrato é de R$ 13.560.000,00. Formado pelas empresas Contersolo Construtora de Obras, Dreno Construções e CR Engenharia e Projetos, o consórcio começou a trabalhar no projeto no dia 1º de dezembro.

O cruzamento na BR-369 recebe um fluxo de veículos muito grande, pois está na rota principal do trecho Londrina – Maringá, além de também ser o caminho diário de moradores de cidades próximas, como Rolândia, Arapongas e Ibiporã, no deslocamento para trabalhar. A estimativa de tráfego diário médio de veículos no local é de quase 20 mil automóveis e mais de 6 mil caminhões, o que gera grandes engarrafamentos, principalmente nos horários de pico, e também acidentes.

“O objetivo é salvar vidas com uma estrada mais segura, mas também esta obra traz a possibilidade de desenvolvimento econômico para a cidade”, ressaltou o prefeito Conrado Scheller.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec), Mário Vander Martins Roberto, esta fase do projeto é fundamental, pois envolve além dos transtornos de trânsito, a questão da segurança de quem usa os trechos que sofrerão alteração no tráfego. “Claro que teremos transtornos durante a obra, pois isso é inevitável, mas precisamos ter garantia de segurança durante a execução. O objetivo é minimizar os impactos no trânsito sem descuidar da segurança”, pontuou o presidente da Comdec.

A BR-369, entre a avenida Brasil e a estrada da Bratislava, será rebaixada para criar uma trincheira. A obra será executada com dois viadutos, que darão continuidade à Avenida Brasil e à Estrada Bratislava em um trecho de aproximadamente 800 metros.

Conforme o projeto, primeiro serão feitas as obras nas marginais, para que o tráfego de veículos possa ser desviado por lá. Posteriormente, na segunda fase das obras, será feito o rebaixamento da BR-369, passando por baixo dos dois viadutos.

A obra impactará ainda em um terceiro cruzamento, na estrada da Esperança, a popular parada da panela. O prefeito Conrado Scheller já iniciou as tratativas com o governador Ratinho Junior para uma nova trincheira neste ponto. “O governador já sinalizou positivamente para esta obra. Então, vamos intensificar as conversas para agilizar mais esta trincheira, o que vai deixar ainda mais segura a rodovia neste trecho que passa por Cambé e que poderá alavancar definitivamente o desenvolvimento da cidade, que está localizada em um ponto muito estratégico para indústrias e centros de distribuição”, projetou o prefeito.

