O jovem trafegava com seu carro sentido Bela vista do Paraíso à Londrina quando perdeu o controle e veio a capotar o veículo.

Um homem de 26 anos ficou ferido após seu veículo capotar na madrugada desta segunda-feira (22), na PR-445.

De acordo com informações o jovem trafegava com seu carro sentido Bela vista do Paraíso à Londrina quando perdeu o controle e veio a capotar o veículo.

Apesar do acidente considerado grave o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé com ferimentos leves e sem rico de morte.

Com informações Cobra News