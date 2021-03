Caixa Tem: Veja como atualizar o aplicativo para receber o auxílio emergencial

Parcelas do auxílio emergencial começam a ser pagas em abril, mas, enquanto isso, trabalhadores devem atualizar dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem.

Os trabalhadores informais e demais cidadãos que receberam o auxílio emergencial do governo no ano passado precisam atualizar os dados no aplicativo da Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, para facilitar o pagamento em 2021, caso tenham direito.

De acordo com as MPs, serão pagas quatro parcelas, de abril a julho, como já havia sido adiantado, com valores de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. A nova rodada do auxílio emergencial é limitada a uma pessoa por família.

Os valores serão pagos da seguinte forma:

– R$ 150 para quem mora sozinho;- R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres;- R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres.

Segundo o governo, 45,6 milhões de famílias serão contempladas nessa nova rodada.

Atualizar Caixa Tem

Enquanto isso, cidadãos que usaram o Caixa Tem devem entrar no app e seguir o passo a passo para atualizar dados.

Na tela inicial, aparecerá a mensagem “Atualize o seu cadastro”. O trabalhador deve clicar sobre ela.

Em seguida, as três próximas telas informarão sobre os benefícios oferecidos pela Caixa. Depois, será a hora de atualizar endereço e responder as perguntas sobre renda e bens.

Ao final, o cidadão deve confirmar os dados informados e clicar em “próximo”. Será preciso enviar uma foto de um documento, como RG ou CPF, e uma selfie.

Caixa Tem

A Caixa Tem é o aplicativo para movimentação da poupança social digital da Caixa, que paga não somente o auxílio emergencial, mas benefícios como o FGTS, por exemplo.

A funcionalidade específica de atualização cadastral teve uma breve intermitência na manhã de terça-feira.

Contudo, a Caixa afirmou que o aplicativo Caixa Tem já está estável e operando normalmente.

Notícias Contábeis