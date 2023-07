REVISÃO DA VIDA TODA, O QUE É E QUEM TEM DIREITO

A revisão da vida toda é uma possibilidade jurídica que surgiu recentemente no Brasil e tem gerado bastante discussão. Ela se refere à revisão do cálculo da aposentadoria, levando em consideração todo o período contributivo do seguro, mesmo aquele anterior à implantação do Plano Real em 1994.

A regra atual de cálculo considera apenas as contribuições feitas a partir de julho de 1994, o que pode resultar em uma aposentadoria com valor menor para algumas pessoas. A revisão da vida toda busca incluir essas contribuições acima para aumentar o valor do benefício.

Essa revisão pode ser interessante para quem contribuiu com valores mais altos antes de 1994, o que pode resultar em um aumento significativo no valor do benefício. Mas é preciso cuidado! Em alguns casos, a inclusão das contribuições anteriores a julho de 1994 podem reduzir o valor da aposentadoria.

Para ter direito à revisão da vida toda, é necessário que o segurado preencha alguns requisitos. Primeiramente, é preciso que ele tenha se aposentado há menos de 10 anos e tenha se filiado e contribuído para o INSS antes de julho de 1994.

Para saber se vai compensar pedir ou não a Revisão da Vida Toda, é recomendável que o aposentado procure um advogado especializado em Direito Previdenciário para avaliar o seu caso e ingressar com a ação judicial, caso seja viável.

Cada situação é única, e é necessário analisar as particularidades de cada caso para determinar se uma revisão é vantajosa e se existe fundamentação legal para pleiteá-la.

Vale ressaltar que a Revisão da Vida Toda não é automática e deve ser solicitada judicialmente.

