Sanepar implanta fatura digital para facilitar acesso do cliente à conta

Conta digital também contribui com preservação ambiental ao reduzir o uso do papel.

Já está disponível a fatura digital da Sanepar. Ela substitui a tarifa de papel. O cliente pode receber a conta de água/esgoto via e-mail ou consultar no aplicativo Sanepar Mobile. A medida, anunciada nesta terça-feira (01), tem o objetivo de facilitar o acesso do cliente à conta de água e também de reduzir o impacto do papel no meio ambiente. A adesão à fatura digital é opcional.

Desenvolvido sob o conceito de ser extremamente fácil o uso da tarifa digital, a adesão ao serviço também é rápida e descomplicada. A solicitação pode ser feita pelo site da Companhia ou via aplicativo da Sanepar no ícone “Fatura Digital”. Quem já aderiu à segunda via digital, automaticamente, irá receber a conta em formato digital e não mais em papel.

Entre as comodidades da fatura digital estão o seu acesso pelo celular e o arquivamento no e-mail, facilitando, por exemplo, a comprovação de endereço e evitando o risco de perda.

A conta digital também faz parte da política de sustentabilidade da Companhia que tem o programa Sanepar Sem Papel já implantado em vários processos da empresa, visando a redução do uso do papel como medida de preservação ambiental.

Agência Estadual de Notícias