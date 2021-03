Sanepar prorroga débitos da Tarifa Social até 7 de junho

Em todo o Estado, programa da Sanepar beneficia 184 mil famílias. Neste mês de março completa um ano de adiamento do pagamento das contas pelas famílias inscritas no programa.

A Sanepar informa que prorrogou até 17 de junho o prazo para pagamento das contas da Tarifa Social. Neste mês de março, está completando um ano de adiamento do pagamento das contas pelas famílias inscritas na Tarifa Social devido à pandemia do coronavírus. A medida vem sendo renovada a cada 90 dias.

Em todo o Estado, a Sanepar beneficia 184 mil famílias com esse programa. Aquelas inscritas na Tarifa Social pagam R$ 16,35 para água (até 5 metros cúbicos) e esgoto.

A medida faz parte das ações do Governo do Estado para colaborar com a população paranaense nesse momento de dificuldade.

Outra ação concreta foi a sanção da lei que diz que o fornecimento de luz, água e gás não pode ser interrompido no Paraná enquanto durar a pandemia de coronavírus. A lei número 20.187/2020, assinada por todos os deputados estaduais, entrou em vigor em abril do ano passado.

Estão enquadrados no benefício famílias com renda de até três salários mínimos (R$ 3.300) ou até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550); pessoas com mais de 60 anos; com coronavírus, doenças graves ou infectocontagiosas; com deficiência; trabalhadores informais; comerciantes enquadrados como micros e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais.

Agência Estadual de Notícias