Serasa Limpa Nome: com 66,8 milhões de inadimplentes no país, brasileiros poderão renegociar dívidas em agosto￼

País atingiu recorde de devedores em junho, com 66,8 milhões de inadimplentes no período.

Mesmo com a melhora da crise econômica e o mercado de trabalho reaquecido, o número de pessoas com contas atrasadas bateu um novo recorde no país em junho deste ano.

De acordo com o Serasa Experian, no último mês do primeiro semestre, haviam 66,8 milhões de inadimplentes no Brasil, o maior número de devedores desde 2016, quando o estudo começou a ser feito.

O crescimento representa uma alta de 200 mil pessoas em relação a maio de 2022 e o principal vilão das contas da população segue sendo o cartão de crédito e as dívidas com bancos. Na sequência, vem as dívidas com contas básicas, como água e luz.

Em terceiro lugar estão os atrasos com financeiras e em quarto, com varejos.

O cenário da inadimplência prejudica os devedores que podem ficar com os “nomes sujos”, o que significa ter o Cadastro de Pessoa Física (CPF) inscrito em um banco de dados de restrição ao crédito, como Serasa e SPC.

Com CPF negativado, a pessoa recebe várias restrições e tem ainda mais dificuldades para acertar suas finanças.

Negociação de dívidas do Serasa

Um dos caminhos para limpar seu nome e resolver a situação, é o pagamento da dívida para regularização do débito. O consumidor pode procurar diretamente os estabelecimentos que estão devendo para fazer a negociação.

Outro caminho é utilizar serviços, como o Serasa Limpa Nome, que apresenta opções para quitar suas dívidas com descontos especiais.

Durante o mês de agosto, a Serasa desenvolve uma ação para estimular o parcelamento de dívidas sem juros. No período, serão disponibilizadas mais de 48 milhões de débitos para renegociação em até 36 vezes sem juros, com descontos de até 90%.

“É a maior ação de negociação com parcelamento sem juros já realizada no Brasil”, afirma o diretor do Serasa Limpa Nome, Ignacio Dameno, por meio de comunicado.

Na ocasião, empresas de varejo e financeiras participarão para ajudar o consumidor.

Como participar do feirão do Serasa

Disponível nos canais digitais, a ação também pode ser negociada presencialmente nas mais de 6 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as condições e os descontos da campanha mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

O consumidor pode conferir se possui parcelas sem juros disponíveis por meio dos canais oficiais da Serasa:

Pelo site serasalimpanome.com.br;

Pelo aplicativo para celular – disponível para download na Google Play e na Apple Store;

Por telefone, pelo número 0800 591 1222;

Pelo WhatsApp, pelo número 11 99575-2096.

Notícias Contábeis