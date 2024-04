Trágico Acidente na Rodovia PR 986 em Rolândia Deixa um Morto e Três Feridos

0:00

Rolândia, PR – Um grave acidente ocorreu na noite do último domingo, 31 de março de 2024, na Rodovia PR 986, no município de Rolândia, deixando um saldo de uma vítima fatal e três feridos.

Por volta das 19h30, um veículo Hyundai HB20, com placas de Campinas-SP, trafegava no sentido Rolândia-Cambé quando, ao atingir o km 07, perdeu o controle e capotou, atravessando o canteiro central e colidindo com uma Chevrolet S10 que vinha na direção oposta. O acidente foi classificado como complexo pelas autoridades.

O condutor do HB20, identificado como L.P.M., de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

Os ocupantes da Chevrolet S10, com placas de Arapongas, sofreram ferimentos e foram prontamente atendidos. O motorista, J.C.M., de 57 anos, e os passageiros M.C.F.M., de 56 anos, e P.S.S., de 41 anos, foram encaminhados ao Hospital San Rafael de Rolândia para receber cuidados médicos. Devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível realizar o teste etilométrico no condutor.

A Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. O trânsito na rodovia, que possui limite de velocidade de 110 km/h, foi interrompido temporariamente para o atendimento das vítimas e remoção dos veículos envolvidos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes para determinar as responsabilidades e prevenir futuros sinistros na região.