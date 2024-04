0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Durante o feriado da Páscoa, entre 28 e 31 de março de 2024, o Paraná testemunhou uma mobilização intensiva nas rodovias estaduais e federais com o objetivo de garantir a segurança e a ordem no trânsito. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) operaram em conjunto para coibir infrações e crimes rodoviários, resultando em um balanço operacional que demonstra o impacto significativo de tais esforços.

Resultados da Operação nas Rodovias Estaduais – PRE

Nas estradas estaduais, o BPRv reportou um aumento de 121% nas notificações por embriaguez ao volante em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando 42 condutores este ano. Dos casos, 11 resultaram em prisão conforme o Art. 306 do CTB. As infrações por excesso de velocidade também aumentaram, com 7.657 imagens de radar registrando tal conduta, uma elevação de 84% em relação ao ano anterior. O número de testes etilométricos mais que dobrou, alcançando 1.533. No tocante a infrações de trânsito, houve um incremento de 45% nas autuações, reforçando a vigilância e o compromisso com a segurança nas vias.

Avanços da Operação nas Rodovias Federais – PRF

A PRF, por sua vez, flagrou mais de 5.400 veículos excedendo os limites de velocidade nas rodovias federais, um indicativo claro do trabalho constante para mitigar comportamentos de risco dos condutores. A operação lamentavelmente registrou sete mortes, porém, este número representa uma redução em relação ao ano anterior, quando ocorreram dez óbitos.

Os tipos de acidentes variaram de colisões laterais a tombamentos e atropelamentos, muitos deles associados a ultrapassagens arriscadas e falta de atenção. Notoriamente, dois condutores foram pegos dirigindo a velocidades extremamente perigosas de 193 km/h e 190 km/h, respectivamente, em zonas onde o limite é de 110 km/h, destacando as atitudes imprudentes que ainda são um desafio a ser superado.

Educação e Prevenção no Tráfego

Ambos os órgãos de segurança também focaram em medidas educativas, alcançando aproximadamente 3.500 pessoas com ações de conscientização sobre práticas seguras no trânsito. Comandos educativos foram organizados em terminais rodoviários por todo o estado, disseminando a mensagem de que o comportamento preventivo pode salvar vidas.

Combate ao Crime

Além da fiscalização de trânsito, a PRF obteve êxito no combate ao crime, apreendendo mais de 500 quilos de entorpecentes e efetuando 40 prisões, 18 das quais diretamente relacionadas a delitos de trânsito, como a condução sob efeito de álcool.

Em destaque, a apreensão de 95 quilos de skunk em Palmeira ilustra o trabalho incessante das forças de segurança não apenas em salvar vidas no trânsito, mas também em manter a segurança pública frente a desafios contínuos.

Conclusão

A Operação Páscoa 2024 é um lembrete vívido da necessidade contínua de vigilância nas estradas e da importância da colaboração entre as agências de segurança para a manutenção de um trânsito seguro. Os dados reportados são um testemunho da dedicação e do compromisso do BPRv e da PRF com a proteção da vida e da lei nas rodovias do Paraná.