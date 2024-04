Comunidade e Corpo de Bombeiros de Cambé Unem Forças no Resgate de Seu Pedro

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Início do dia marcado por uma ação de coragem em Cambé: um resgate emocionante aconteceu hoje, por volta das 8h50, na Avenida Cantares, Jardim Ulisses Guimarães. Um senhor de 67 anos, conhecido carinhosamente como Seu Pedro, encontrava-se limpando um terreno quando se viu em uma situação de risco, caindo dentro de um poço profundo. Alertados pelos populares e pela equipe da Copel, que estava nas proximidades, o resgate foi iniciado. O vereador Jota Matos, presente no local, colaborou no socorro ao manter Seu Pedro calmo enquanto aguardavam os bombeiros. Graças a Deus, foi apenas um susto. O Portal Cambé compartilha as imagens deste resgate, cortesia do vereador Jota Matos, mostrando o momento em que Seu Pedro foi retirado do poço, ileso e seguro. Um testemunho do trabalho incansável do Corpo de Bombeiros de Cambé e da comunidade que se une em tempos de necessidade. #ResgateCambé #Comunidade #Solidariedade