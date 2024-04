Polícia Militar Desarticula Esquema de Tráfico de Drogas em Operação em Cambé

0:00

Em uma ação coordenada envolvendo diferentes divisões, a Polícia Militar de Cambé realizou uma significativa operação de combate ao tráfico de drogas no último dia 1º de abril de 2024. A operação, que teve início às 19h30 na Rua Rio Paranapanema, resultou na prisão de quatro indivíduos e na apreensão de uma quantidade substancial de entorpecentes.

A operação foi desencadeada por denúncias anônimas apontando a ocorrência de atividades ilícitas no endereço mencionado. As equipes VTRS: 14112, 16436, L1377, compostas por membros da ROTAM, com o apoio da Patrulha Rural e da Rádio Patrulha, foram acionadas para verificar a situação.

Durante o patrulhamento, a equipe policial avistou quatro suspeitos na localidade, dos quais dois foram abordados imediatamente, identificados como Lucas Teodoro de Oliveira e Vinicius Viana Emidio. Os outros dois tentaram evadir-se, descartando drogas enquanto fugiam para dentro da residência. Após perseguição, foram capturados Joao Lucas Limeira Rodrigues e Vinicio Donizete Cardoso, este último apresentando identidade falsa inicialmente.

No interior da residência, as buscas revelaram mais drogas, incluindo substâncias análogas a crack, cocaína, haxixe e maconha, além de equipamentos usados na distribuição das drogas, como embalagens, rádios comunicadores, balanças de precisão e uma prensa hidráulica. A apreensão incluiu também aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Os detidos foram acusados de tráfico de drogas, associação criminosa e falsidade ideológica, com um deles, Vinicio Donizete Cardoso, também respondendo por um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico. Os procedimentos de prisão seguiram as normativas da Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo a segurança da operação e prevenindo a fuga dos acusados.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança pública, destacando a importância das denúncias anônimas no auxílio ao combate ao crime organizado na região. Com esta operação, a PM demonstra sua efetividade na luta contra o tráfico de drogas e reitera: “Nós fazemos a diferença”.