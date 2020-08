A Polícia Militar recuperou ontem (16) em Cambé duas televisões que haviam sido furtadas em Rolândia. De acordo com as informações da PM, a vítima relatou que quando chegou à residência os ladrões estavam saindo com as TVs e fugiram em um carro pela rodovia, no sentido Cambé. Eles bateram no carro da vítima para conseguirem fugir.

O veículo com as descrições repassadas pela vítima foi abordado na BR-369. Ao perceber a presença da viatura policial, os suspeitos empreenderam fuga, em manobras perigosas. Após acompanhamento tático, o veículo entrou em um pátio de um posto de combustíveis e os ocupantes se renderam e confessaram o furto.

Os policiais encontraram os aparelhos televisores dentro do carro. Três pessoas foram presas.

Cobra News