Meteorologistas alertaram neste domingo (16) para a possibilidade de neve no Paraná nesta semana. De acordo com o site MetSul, uma massa de ar polar intensa vai atingir a região sul do Brasil, com potencial histórico de neve e frio.

A semana começa chuvosa no Estado, com dias marcados pelo céu nublado, chuva e fortes rajadas de vento. Porém, na quarta-feira (19), uma segunda frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar, vai trazer uma queda brusca e acentuada das temperaturas.

Segundo o Clima Tempo, a massa de ar polar e a circulação de uma baixa pressão atmosférica vai favorecer a entrada de ventos frios e úmidos, possibilitando a neve no Paraná. O alerta abrange, principalmente, o Planalto de Palmas, que fica na região sul do Estado.

O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) também fez o alerta para os paranaenses, mas ponderou a possibilidade. “No próximo final de semana esfria bastante, com condição de neve no Sul do Brasil (situação que precisa ser confirmada nos próximos dias).”

Previsão de muita chuva nesta semana (até sexta). Um dos modelos meteorológicos indica valores acima dos 100 mm em vários setores do PR. No próximo final de semana esfria bastante, com condição de neve no Sul do Brasil (situação que precisa ser confirmada nos próximos dias)! pic.twitter.com/sQhjLWWq7G — Simepar (@simeparpr) August 17, 2020

Em Palmas, onde a neve pode cair no Paraná, a mínima prevista para quinta-feira é de 0ºC, já na sexta-feira é de -2ºC. Já em Curitiba, as mínimas ficam em torno de 1ºC.

Neve em Curitiba

No dia 17 de julho de 1975, a Capital viu a sua última nevasca. O fenômeno não era inédito, mas a neve não era vista pelos curitibanos desde 1928. Desde aquele ano, não houve episódio parecido com aquele registrado há 45 anos. E ainda há quem aguarda por neve como aquela.

Informações: Paraná Portal