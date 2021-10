UBS do Cambé IV deixa de ser referência da Covid-19 e volta aos atendimentos normais

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé vai encerrar nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios da Unidade Básica de Saúde do Cambé IV. A UBS vinha sendo uma referência para pacientes com suspeita da Covid-19 na cidade desde o início da pandemia. A decisão de suspender esses atendimentos se deu por conta da queda no número de casos da doença na cidade. A UBS volta a funcionar na próxima quarta-feira, dia 03 de novembro, como uma unidade normal, com consultas de rotina com clínicos gerais e ginecologistas, além de outros atendimentos básicos. Nesta sexta-feira, a unidade estará fechada para passar por uma desinfecção, e os pacientes sintomáticos agora devem procurar exclusivamente o Hospital 24 Horas – também referência nos casos de problemas respiratórios.

Simone Lopes, enfermeira responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, explica que a decisão da mudança foi tomada após uma avaliação da Atenção Básica e Especializada e do Departamento de Epidemiologia. “Nós constatamos que, quanto ao número de pacientes e de casos da doença, é possível que o Hospital 24 Horas atenda a essa demanda”, pontua. O retorno aos atendimentos básicos da unidade do Cambé IV também vai auxiliar a desafogar a alta demanda de atendimentos na UBS do Ana Rosa, que estava recebendo esses pacientes. “Porém, a aplicação vai vacina contra a Covid-19 vai continuar normalmente na unidade do Cambé IV”, destaca.

A Unidade Básica de Saúde do Cambé IV abrange uma população de cerca de 10 mil pessoas, que vem de bairros como o Cambé IV, Santa Isabel, Tupi, Monte Alto, Ana Rosa (parte do bairro) e outros. A partir do dia 29 de outubro, todos os pacientes sintomáticos vão ser encaminhados ao Hospital 24 Horas, que fica na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, n°1000, no Jardim Manella.