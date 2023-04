UBS em Cambé são reforçadas para atendimento de dengue tipo A

rês Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Cambé, Cambé II, Cristal e Algacyr Ferreira, ganharam reforços no atendimento para pacientes com dengue do tipo A a partir desta segunda-feira (17). Pacientes com sintomas confirmados ou suspeitos serão encaminhados para essas unidades, que agora são referências no atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os pacientes procurem a UBS de sua região se apresentarem sintomas como febre, vômitos, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e fraqueza. Caso a UBS não tenha vagas para atendimento de Atenção Básica, o paciente será encaminhado para as unidades referências.

As UBS do Cristal, Cambé II e Algacyr Ferreira receberam reforço no quadro médico, com profissionais de plantão por 12 horas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Além disso, o Algacyr Ferreira irá funcionar como uma extensão do serviço 24 horas, recebendo a demanda não atendida em outras Unidades Básicas do município. A diretora de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Cambé, Nubia Mara Mattos, explicou que a decisão foi tomada para filtrar os casos de dengue tipo A tratados nas UBS e não sobrecarregar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e serviços 24 Horas, que têm prioridade no atendimento dos casos classificados com dengue tipo B e C.

De acordo com o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde, Cambé registrava 3.229 casos notificados e 114 casos confirmados para dengue. A Secretaria também reforça que, em casos e sintomas de suspeita da doença, o cambeense deve se direcionar para a Unidade Básica de Saúde da sua região.