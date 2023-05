Unidos do Silvino é o grande campeão do Torneio 1º de Maio em Cambé

No feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi realizado em Cambé o tradicional Torneio 1º de Maio, evento esportivo que reúne diversas equipes da região. Ao todo, 46 equipes se inscreveram para a fase regional, que foi disputada no dia 30 de abril em três regiões diferentes: 22 times jogaram no campo do Jardim São Francisco, 13 equipes no campo do Santo Amaro e 11 times no campo do Jardim Novo Bandeirantes.

Dentre essas equipes, 16 foram classificadas para a fase final, que aconteceu no Centro Esportivo Castelo Branco. Ao longo do dia, foram disputadas 15 partidas emocionantes, que contaram com a presença de torcedores de diversas partes da cidade.

No final das contas, quem levou a melhor foi o time Unidos do Silvino, que sagrou-se campeão do Torneio 1º de Maio de 2023. Na grande final, disputada contra a equipe Strawbs/Cambé 3, o Unidos do Silvino venceu por 2 a 0, garantindo o título e levando a torcida à loucura. Já a equipe do Cambé 3 ficou com o segundo lugar e a Empreiteira MNB com o terceiro.

O Torneio 1º de Maio é uma tradição em Cambé e sempre atrai grande público, especialmente em anos como este, em que o evento pôde ser realizado presencialmente após um período de restrições devido à pandemia de COVID-19. Além disso, o evento representa uma oportunidade para os jogadores locais mostrarem seu talento e competirem em alto nível.

O sucesso do Torneio 1º de Maio de 2023 comprova mais uma vez a paixão dos cambéenses pelo esporte e a importância de eventos como esse para a cidade e região. Parabéns aos vencedores e a todos os participantes!