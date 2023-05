Futsal Cambeense mostra força em competições regionais e estaduais

O Cambé Futsal Masculino Sub 17 entrou em quadra na última sexta-feira, dia 28, para mais um jogo da Liga Metropolitana. A partida aconteceu no Ginásio HTC e foi contra a equipe do Planeta Bola. O jogo foi emocionante e acabou empatado em 5×5, deixando a torcida ansiosa pelos próximos jogos.

Já no Futsal Feminino Adulto, o Cambé volta a jogar no próximo dia 6, em casa, contra Colombo, em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Até o momento, a equipe soma 3 pontos na competição, com duas derrotas e uma vitória. A torcida espera que as meninas do Cambé possam se recuperar e conquistar mais uma vitória em casa.

O futsal é uma modalidade muito praticada em Cambé, e as equipes locais têm se destacado cada vez mais em competições regionais e estaduais. Com um trabalho sério e dedicado, os atletas Cambeenses têm mostrado que são capazes de competir de igual para igual com as melhores equipes do estado.

O próximo jogo do Cambé Futsal Feminino Adulto será uma grande oportunidade para a equipe mostrar sua força e garantir mais três pontos na competição. A torcida está animada e promete lotar o Ginásio para apoiar as meninas em busca da vitória.

Enquanto isso, o Cambé Futsal Masculino Sub 17 segue se preparando para os próximos desafios na Liga Metropolitana. A equipe tem mostrado muito potencial e promete continuar surpreendendo seus adversários com um jogo rápido e envolvente.

Com o apoio da torcida e a dedicação dos atletas, o futsal cambeense tem tudo para continuar brilhando nos campeonatos e se consolidar como uma das grandes potências da modalidade no estado do Paraná.