Cambé sediou mais uma emocionante rodada da Copa Centro Norte Paranaense de Futebol de Base

No último sábado, dia 29, Cambé sediou mais uma rodada da Copa Centro Norte Paranaense de Futebol de Base. Os jogos aconteceram nos campos do Centro Esportivo Castelo Branco e foram disputados com muita garra e dedicação pelos jovens atletas das equipes envolvidas.

No jogo juvenil, a equipe do Cambé venceu por 1×0 a equipe de Alvorada do Sul, em uma partida muito equilibrada e com muitas chances de gol para os dois lados. Já na categoria mirim, a equipe do Cambé acabou perdendo por 0x3 para a forte equipe de Florestópolis. Mesmo com muita luta e determinação, os jovens atletas do Cambé não conseguiram superar o adversário.

Na categoria infantil, a equipe do Cambé enfrentou novamente a equipe de Florestópolis, mas acabou sendo derrotada por 1×4. Mesmo jogando em casa e contando com o apoio da torcida, os jovens atletas do Cambé não conseguiram impor seu jogo e acabaram sendo superados pelo adversário.

Apesar das derrotas, os jovens atletas do Cambé mostraram muita determinação e garra em campo, deixando claro que o futebol de base da cidade está em ascensão e tem muito potencial para crescer ainda mais. Com um trabalho sério e dedicado, a equipe do Cambé tem tudo para se destacar cada vez mais nas competições regionais e estaduais.

A próxima rodada da Copa Centro Norte Paranaense de Futebol de Base promete ser ainda mais emocionante, com novos jogos e muita disputa em campo. A torcida do Cambé está animada e promete apoiar os jovens atletas em busca de mais vitórias e conquistas no mundo do futebol de base.