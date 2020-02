Todo cidadão paranaense pode consultar rapidamente, por meio do PIÁ – Programa de Inteligência Artificial do Governo do Paraná, os medicamentos que estão disponíveis nas 23 farmácias da rede do Estado.

A funcionalidade apresenta os medicamentos padronizados em 84 protocolos clínicos com as principais informações para o usuário, como disponibilidade na rede e Classificação Internacional de Doenças (CID). A consulta pode ser feita por qualquer pessoa, estando ou não cadastrada nos programas de assistência farmacêutica do Estado.

“É mais uma facilidade que o Governo do Estado implanta para inovar e agilizar a busca por informações sobre todos os medicamentos de alta e média complexidades ofertados em nossas farmácias”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Com isso reafirmamos o compromisso de tornar os serviços de saúde mais acessíveis e mais qualificados para todo o cidadão, em todos os municípios e regiões do Estado”, acrescentou.

De acordo com a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Secretaria, Deise Pontarolli, outro ponto importante é que por meio desta ferramenta o usuário consegue adiantar uma etapa da busca pelo medicamento, pois o sistema também apresenta os documentos necessários para a retirada na farmácia. Na mesma pesquisa, o cidadão tem todas as informações necessárias. Este conteúdo foi elaborado pela equipe de profissionais do setor em parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná).

Segundo ela, as informações também são fundamentais para profissionais da saúde, órgãos públicos ligados à área, operadores do Direito e toda a comunidade. “O sentido é de facilitar a vida do cidadão, com entrega do medicamento o mais rápido possível, informação correta e garantia dos direitos de todos”, acrescentou.

ACESSO – A Secretaria da Saúde já mantinha a possibilidade de consulta, por meio do site oficial, mas agora com a disponibilização no PIÁ este acesso ficou ainda mais rápido e facilitado.

Para a consulta no PIÁ, o usuário deve acessar www.pia.pr.gov.br e seguir este passo a passo: guia de serviços saúde > medicamentos > consultar medicamentos da Farmácia do Paraná > consultar. Nesta última etapa, basta preencher o campo com o nome genérico do medicamento para obter as informações completas.

Hoje, são cerca de 230 medicamentos disponíveis e 241 mil usuários cadastrados para recebimento.

Agência Estadual de Notícias