Vacina da dengue: Ministério da Saúde define as 30 cidades do Paraná que receberão imunizante neste ano; veja a lista

O Ministério da Saúde anunciou um marco significativo na luta contra a dengue no Brasil, com a inclusão de 30 cidades do Paraná, incluindo Cambé, em uma campanha de vacinação inédita. A campanha é especialmente direcionada a crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos, uma faixa etária crítica em termos de hospitalizações pela doença.

Com mais de 500 municípios brasileiros contemplados neste ano, o foco está nas cidades com população superior a 100 mil habitantes e alta transmissão de dengue, principalmente do sorotipo dois. A estratégia nacional de vacinação, que começa em fevereiro, abrange todas as regiões do país, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde.

O primeiro lote de vacinas, que totaliza 750 mil doses, já chegou ao país, integrando um fornecimento anual estimado em cerca de 6,5 milhões de doses. Este esforço visa vacinar 3,2 milhões de pessoas em 2024, com a expectativa de 9 milhões de doses para o próximo ano.

Entre as cidades selecionadas, além de Cambé, estão Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e outras metrópoles. O Paraná, com 30 cidades na lista, mostra um comprometimento significativo com a saúde pública. Cidades como Londrina e Foz do Iguaçu também estão na lista.

A distribuição das vacinas será realizada de forma gradual, começando em fevereiro, mas sujeita aos trâmites de liberação pela Anvisa e pelo INCQS. O impacto da campanha de vacinação será sentido em cerca de dois anos, com a esperança de uma redução significativa na transmissão da doença.

Além disso, o Ministério da Saúde tem planos futuros para incorporar uma vacina nacional desenvolvida pelo Instituto Butantan ao SUS, prevista para aprovação em 2025 e disponibilidade em 2026.

Enquanto a vacina não chega aos postos de saúde, medidas adicionais são tomadas. Em Cambé, por exemplo, 18 bairros estão em alerta para surto de dengue, e operações de inseticida estão sendo realizadas.

Este anúncio representa um passo fundamental na luta contra a dengue, uma doença que afeta milhões de brasileiros anualmente. A vacinação em massa nas cidades selecionadas promete ser um divisor de águas na prevenção e controle da dengue no Brasil.

Confira a Lista das cidades do Paraná que receberão o imunizante:

Londrina – PR Cambé – PR Rolândia – PR Jaguapitã – PR Ibiporã – PR Florestópolis – PR Bela Vista do Paraíso – PR Jataizinho – PR Primeiro de Maio – PR Sertanópolis – PR Tamarana – PR Porecatu – PR Assaí – PR Miraselva – PR Lupionópolis – PR Guaraci – PR Centenário do Sul – PR Alvorada do Sul – PR Pitangueiras – PR Prado Ferreira – PR Cafeara – PR Foz do Iguaçu – PR Medianeira – PR São Miguel do Iguaçu – PR Santa Terezinha de Itaipu – PR Missal – PR Itaipulândia – PR Matelândia – PR Serranópolis do Iguaçu – PR Ramilândia – PR

