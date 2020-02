A Polícia Militar de Cambé recuperou um veículo na noite da última quinta-feira (20/02), por volta das 20h25, produto de roubo, ocorrido da cidade de Rolândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM composta pelos Soldados Guimarães e Esteves sob o comando do Soldado Mandelli, foram acionados para deslocarem até a BR-369 na altura do Jardim Tarobá, onde supostamente uma camioneta CHEVROLET/S10 havia sido roubada, próximo a um posto de combustível.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um RENAULT/CAPTUR ZEN 16A de cor marrom parado na rodovia e com as portas abertas. A equipe resolveu verificar o veículo e descobriram que, após conferir o número do chassi, a placa verdadeira do veículo seria outra e que o carro foi roubado na cidade de Rolândia.

Diante dos fatos o RENAULT/CAPTUR foi entregue no pátio da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos adequados.