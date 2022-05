VÍDEO: INVASOR RASTEJA PARA NÃO ACIONAR ALARME DURANTE FURTO EM LOJA DE CONVENIÊNCIA

Um homem invadiu a loja de conveniência de um posto de gasolina no Centro de Cambé, no Norte do Paraná. Câmeras de segurança registraram a ação, que durou aproximadamente 25 minutos.

De acordo com a informações ele levou 47 maços de cigarro e aproximadamente R$6 mil em semijoias, que a proprietária havia deixado no local, além de R$1 mil em dinheiro.

O suspeito ficou o tempo todo no chão, para não acionar o alarme do estabelecimento. O dono do posto vai dar uma gratificação para quem devolver as semijoias.

Este é o segundo caso que o suspeito rasteja para praticar furto na cidade. Em março deste ano, uma loja de artigos de festas foi invadida por outro homem. Ele estava com o braço enfaixado.

A Polícia tenta localizar o suspeito de furtar a loja de conveniência. O furto aconteceu na noite de sábado (7).