Acidente na BR-369 em Cambé resulta em vítima fatal

Um trágico acidente ocorreu na noite de sábado (13) na BR-369, em Cambé, resultando em uma vítima fatal. O incidente envolveu três veículos e deixou a comunidade local abalada. De acordo com informações preliminares, um Fiat Uno colidiu na traseira de um BMW. Após o impacto, o condutor do Fiat Uno prontamente desceu do veículo para sinalizar a via, mas acabou sendo atropelado por um terceiro veículo, uma caminhonete de cor branca.

A vítima foi identificada como Cesar Henrique Queimado, um homem de 50 anos, que sofreu ferimentos graves no acidente e veio a óbito ainda no local. Apesar dos esforços dos socorristas do Siate, que chegaram prontamente ao local, nada pôde ser feito para salvar sua vida. Autoridades competentes, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e peritos da criminalística, estiveram presentes para investigar as circunstâncias do acidente.

A fim de esclarecer todos os detalhes, a perícia será conduzida para determinar as responsabilidades e eventuais causas do acidente. O corpo de Cesar Henrique Queimado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, onde serão realizados os procedimentos necessários para a liberação aos familiares.

Acidentes como esse são sempre tristes e trazem à tona a importância da segurança no trânsito. É fundamental que os motoristas estejam atentos e respeitem as normas de tráfego, garantindo a proteção de todos os usuários das vias. A comunidade local espera que as autoridades conduzam as investigações de forma minuciosa e que medidas preventivas sejam implementadas para evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro.

É importante lembrar que informações adicionais podem surgir à medida que as investigações avançam. Acompanhe os noticiários locais para obter atualizações sobre o caso.