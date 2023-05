Londrina vence Ponte Preta por 3 a 0 no Estádio do Café

No Estádio do Café, o Londrina teve uma atuação dominante e derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. Os gols foram marcados por João Paulo e Matheus Lucas, em uma vitória convincente para o Tubarão.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo morno, com ambos os times encontrando dificuldades na construção das jogadas. O Londrina teve uma boa oportunidade com Vitor Feijão, mas Caíque França fez uma boa defesa. Já a Ponte Preta quase marcou no último lance, porém o goleiro Frigeri realizou uma ótima defesa.

No início do segundo tempo, o cenário se tornou favorável para o Londrina. Com menos de um minuto, Feliphinho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a vantagem numérica, o time da casa abriu o placar. Carlos Jatobá recebeu um passe preciso dentro da área e foi derrubado, resultando em um pênalti assinalado pelo árbitro. João Paulo assumiu a responsabilidade e converteu com maestria. Com a vantagem no marcador, o Tubarão buscou controlar o jogo e ampliou sua vantagem com dois gols de Matheus Lucas.

Com a vitória, o Londrina subiu para a décima primeira posição na tabela, somando sete pontos. Por outro lado, a Ponte Preta encontra-se na zona de rebaixamento, ocupando o primeiro lugar do Z-4, com cinco pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Londrina terá um desafio fora de casa contra o Tombense, na sexta-feira, às 19h. Já a Ponte Preta enfrentará o Guarani em um clássico local, no domingo, às 18h.

O resultado expressivo do Londrina sobre a Ponte Preta demonstra a ascendência da equipe na Série B e sua determinação em buscar melhores posições na tabela. Com uma atuação sólida e eficiente, o Tubarão mostrou seu potencial e reforçou suas ambições na competição.