MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2023

Henrique Meirelles: O papel do arcabouço fiscal na inflação

Petrobras avalia nesta semana política de preços

‘Brasil é o país do futuro que nunca chega

Mudança no FGTS fica para 2º semestre, diz Marinho

Financiamento caro e escasso reduz lançamento de construtoras

Claudio Adilson Gonçalez: Como o mercado reagiria à alteração na meta de inflação?

Intenção de compra de imóvel cai ao menor nível desde 2020

Dengue de sorotipo 3 atendimento no Variante é identificada no Brasil após 15 anos

Iphan tem parecer contrário a escavações de metrô

Falta de insulina no SUS já afeta os pacientes

Contra inflação de mais de 100%, Argentina levará juros a 97%

Iniciativa de reerguer indústria naval revela que PT nada aprendeu

Falta de regulação levou país ao escândalo das apostas

Repasse de 5% para Embratur entra na mira do Sistema S

Corte da Selic é dúvida com IPCA acima do esperado

Arcabouço pode travar alta real do mínimo

Entenda o debate sobre o arcabouço e o salário mínimo

Valorização do mínimo é desafio à regra fiscal

Investimento imobiliário em São Paulo rende de 2% a 20%

Disputas de PIS/Cofins podem elevar receitas do governo federal

Estão em jogo R$ 635,4 bi no STJ e no STF, parte relevante dos riscos fiscais apontados na LDO de 2024

Programa de negociação de dívidas pode demorar

Descrito como “muito complexo” por diversos agentes envolvidos em sua elaboração, há dúvida sobre seu lançamento em julho. Surpresa negativa com IPCA acendeu sinal de alerta para o mercado, que vê menor chance de cortes em agosto

Pagamento a doador de plasma gera polêmica

Proposta que abre caminho para comercializar sangue pode inviabilizar estatal. Proposta de comercializar plasma humano e remunerar doadores provoca ofensiva do Planalto para manter monopólio da Hemobrás. Principal ponto de discórdia é a remuneração do doador de plasma, prática que é proibida pela Constituição.

‘Carne não é mais commodity’

JBS amplia programa que ajuda o varejista a administrar a área do açougue

Petrobras pauta debate sobre preços

Discussão é acompanhada de perto por agentes do mercado, em meio à pressão do governo para que a estatal altere a atual política baseada nas cotações internacionais

Disputa por banco põe Brasil e Argentina em rota de colisão

País vizinho ameaça deixar Fonplata, após brasileira assumir comando de órgão com R$ 18 bi em operações

O dólar abaixo de R$ 5 e os limites para novas quedas

As incertezas que persistem sobre as contas públicas dificultam uma valorização adicional do real, assim como medidas do governo que elevam a insegurança jurídica

Estados e Receita já estudam operação do IVA

Cashback está entre os temas estudados pelo “grupo operacional da reforma tributária”, diz secretário especial Bernard Appy

Falta de recurso para subvenção acende alerta no campo

Orçamento de R$ 12,4 bilhões reservado para a subvenção do Plano Safra durante todo o ano já foi quase completamente empenhado em menos de cinco meses

Governo beneficia aliados de Pacheco na liberação de emendas para o Senado

Dos dez senadores que mais receberam verbas em maio, nove são ligados ao presidente da Casa

Argentina anuncia pacote de emergência para conter o dólar

Ministro da Economia, Sergio Massa, divulga hoje detalhes das medidas, que incluem elevar juro de referência a 97% e mais liberdade para BC intervir no câmbio.

Remanejamento de dinheiro para recompor caixa é saída, diz Farsul

Entidade estimou em R$ 215,9 milhões o volume de recursos necessário para que parcelas de financiamentos de produtores possam ser prorrogadas

Israelense ICL eleva investimento em fertilizantes especiais no Brasil

Empresa fez aporte de R$ 100 milhões na América do Sul em 2022 e vem ampliando a capacidade de suas fábricas de fertilizantes foliares no Brasil

Arcabouço afastou cenário fiscal muito ruim, diz Genoa

Regra não é a melhor possível, mas tira o radar perspectiva de descontrole de gastos, segundo Emerson Codogno, sócio e gestor da Genoa Capital

BC busca diversidade em participantes de teste do real digital

Grupo inclui bancos, cooperativas e fintechs, atraídos pela possibilidade de abrir mercado e influenciar na arquitetura da moeda

Diesel recua, mas demanda por carga encarece frete

Preços devem subir entre 10% e 15% neste ano

Produtor antecipa boa safra, mas com margens apertadas

Crescimento da colheita impõe desafios de logística, armazenagem e crédito rural

Frigoríficos ampliam oferta de produtos com maior margem

Indústria adota estratégia que deu certo no Brasil para melhorar resultados no exterior, em cenário de queda nos preços internacionais e consumo interno fraco

Exportação de frango deve chegar a 5 mi de toneladas

Problema sanitário que reduziu produção suína na China elevou consumo da ave

Cooperativas expandem acesso à assistência técnica e extensão rural

Apesar de sua importância, área tem sofrido redução orçamentária

Indústria acomoda estoques após fim do ‘boom’ da pandemia

Ajustes promovem retorno aos níveis anteriores às medidas de isolamento, que aumentaram a demanda por embalagens

Biofertilizantes ganham espaço no plantio

Maioria dos fabricantes prevê crescimento acima de 20% para os próximos três anos