Cambé confirmou na tarde deste domingo (16) o décimo sexto caso de Covid-19, segundo informações do Comité da Crise Covid-19, gerenciado pela Secretaria de Saúde de Cambé trata-se de uma mulher, 51 anos, portadora de hipertensão arterial, internada na enfermaria do Hospital Evangélico, segue estável.

Cambé tem 127 casos em monitoramento domiciliar, 05 casos aguardando resultado do exame, 98 casos descartados e 2 casos suspeitos internados no Hospital Universitário.

Em alta médica (recuperados) somam 09 casos, 03 internados no Hospital Evangélico e 03 casos em isolamento domiciliar e 01 óbito

Paraná:

Saúde confirma mais de uma centena de casos de Covid-19 e duas mortes pela doença neste sábado (16)

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um novo informe epidemiológico da Covid-19 neste sábado (16) confirmando mais 103 pessoas com o novo coronavírus e duas mortes em decorrência da doença. O monitoramento acumula 2.242 casos e 123 óbitos pela doença causada pelo vírus Sars-CoV-2.

Os dois pacientes que foram a óbito são do sexo masculino e estavam internados. Um morava em Sertanópolis, tinha 92 anos e morreu no dia 13 de maio. O outro, de 72 anos, residia em Curitiba e faleceu dia 14 de maio.

MUNICÍPIOS – 176 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 46 há registro de óbito.

As novas confirmações são nas cidades: Almirante Tamandaré (1), Apucarana (1), Arapongas (1), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (1), Campo Mourão (1), Cascavel (22), Colombo (1), Cornélio Procópio (1), Curitiba (22), Fazenda Rio Grande (3), Guairacá (1), Guaraniaçu (2), Imbituva (1), Laranjeiras do Sul (1), Londrina (6), Mamborê (1), Maringá (3), Medianeira (1), Missal (1), Paraíso do Norte (2), Paranaguá (2), Paranavaí (2), Pinhais (1), Piraquara (1), Ponta Grossa (4), Quatro Barras (1), Quitandinha (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), Santo Antônio da Platina (1), São José dos Pinhais (1), Sertanópolis (1), Terra Rica (1), Tijucas do Sul (2), Toledo (1), Três Barras do Paraná (3), Umuarama (1) e Uraí (1).

FORA DO PARANÁ – Pacientes que residem fora do Paraná e que tiveram o diagnóstico no estado são 30. Os novos registros são de um morador de São Paulo e outro de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul. Três pessoas residentes de outros locais morreram em decorrência da Covid-19.