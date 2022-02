Em um mês, Paraná vacina 40% das crianças contra a Covid-19

A vacinação infantil contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos completa um mês no Paraná nesta terça-feira (15). Um levantamento preliminar da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta que o Estado registra pelo menos 40% de cobertura neste público. A estimativa do Ministério da Saúde é que o Paraná tenha 1.075.294 crianças nesta faixa etária.

Ao todo, 434.236 primeiras doses (D1) pediátricas foram aplicadas neste período, uma média de 14,4 mil doses administradas diariamente no Estado. Os dados foram compilados com informações disponibilizadas pelos municípios e enviadas para as 22 Regionais de Saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, comemorou a adesão da vacinação infantil e alertou para a importância da imunização. “Cada dose aplicada é motivo de alegria. Precisamos que a população paranaense continue se conscientizando da relevância e efetividade dos imunizantes no combate a Covid-19 para que possamos vencer essa pandemia”.

DISTRIBUIÇÕES – Para possibilitar a vacinação deste público, o Ministério da Saúde já destinou cinco remessas de vacinas pediátricas ao Paraná, somando 695.660 doses. Destas, 636.520 já foram descentralizadas para os municípios e 59.140 vacinas CoronaVac para segunda dose (D2) permanecem armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para envio em tempo oportuno.

“A força-tarefa do Governo do Estado continua garantindo que as vacinas sejam distribuídas no menor tempo possível. Essa agilidade na descentralização permite que as equipes municipais de saúde levem os imunizantes até o braço das pessoas, e mantém o Paraná como um dos estados que mais vacina no Brasil”, disse Beto Preto.

VACINÔMETRO – Os números preliminares da Sesa são maiores do que os dados disponíveis no Vacinômetro do Ministério da Saúde. Na plataforma, o Paraná permanece como terceiro estado que mais aplicou vacinas neste público, com um total de 304.602 doses, atrás de Minas Gerais (412.443) e São Paulo (1.181.535). A diferença nos dados pode estar relacionada com as instabilidades da base nacional do Programa Nacional de Imunizações (PNI), além de atrasos de notificação.

Ainda segundo o Vacinômetro, o Paraná já registra mais de 21 milhões de doses aplicadas, sendo 9.472.528 primeiras aplicações, 8.778.046 segundas doses ou doses únicas, 2.854.628 doses de reforço e 214.375 doses adicionais.

Nos números gerais, o Estado é o 5º no ranking brasileiro, atrás da Bahia (22.840.378), Rio de Janeiro (29.369.221), Minas Gerais (36.887.267) e São Paulo (91.298.330), respectivamente.