Esportes: Projeto Cambé Vôlei Feminino inicia aulas neste mês

A Secretaria Municipal de Esportes promove o Projeto Cambé Vôlei Feminino que inicia na terça-feira (08/02). As aulas são realizadas de segunda à sexta-feira no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida no centro da cidade, e nas terças e quintas-feiras no Ginásio de Esportes João A. Dos Santos no Santo Amaro, nos períodos da manhã e da tarde. O projeto é aberto à comunidade e atende meninas entre 8 e 16 anos.

Atualmente o projeto conta com 240 atletas. O professor de educação física, Reginaldo Mazola, aponta os benefícios do esporte e da convivência na vida das jovens. “Além do vôlei, o processo de cidadania dessas crianças é incentivado todos os dias para auxiliar na formação de cidadãs de melhor qualidade possível para o nosso município”, explica. Ele também destaca que as atletas recebem acompanhamento escolar e anualmente são realizadas campanhas de doação de alimentos, brinquedos, livros e roupas.

Aluna do projeto, Sarah Stein, conta que ela recebe bastante incentivo por parte do professor Mazola e da técnica Kelly Borges. “É muito legal, porque é um projeto que acolhe muitas meninas e eu emagreci e cresci bastante, além de ser muito bom para minha educação e minha disciplina”, diz.

Kelly, técnica de vôlei, destaca a importância que o projeto tem para ela. “Esse projeto é o maior orgulho que tenho na minha vida”, revela. Após participar do projeto como atleta, ela decidiu voltar como técnica. “O professor Mazola e o voleibol fizeram tanto por mim que eu quero passar isso para as meninas”, conta.

Devido à pandemia o projeto ficou um ano e meio parado e neste ano foi iniciada a retomada. As equipes de competição também estão sendo reorganizadas. Para mais informações é necessário entrar em contato com o professor Reginaldo Mazola pelo telefone 99915-8839.