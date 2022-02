Estoque de sangue no hemocentro caiu cerca 15% na pandemia

Desde o início da pandemia o estoque de sangue no Hemocentro do Hospital Universitário de Londrina caiu cerca 15%. Com a aproximação do Carnaval, o apelo da direção é para que a população doe o quando antes.

São necessárias doações de todos os grupos sanguíneos, sendo positivos e negativos. A reposição não é feita com a mesma celeridade que a saída. O ideal seriam pelo menos 50 doações diariamente, mas atualmente esse número gira em torno de 20 nos dias da semana.

O sangue colhido no Hemocentro do HU atende por exemplo cirurgias de urgência e emergência. As bolsas coletadas são fornecidas para 22 hospitais da região de Londrina. O risco, segundo o coordenador Hemocentro do HU, Fausto Celso Trigo, é que a situação entre em colapso e pacientes acabem morrendo por falta de transfusão. “todas as doações são bem-vindas, principalmente, do sangue O Negativo (tipo universal), utilizado em emergências, quando não se sabe o tipo sanguíneo do paciente”.

No sábado (26), o Hemocentro funcionará das 8h às 17h30 e na quarta-feira de Cinzas (2) de março, o horário de funcionamento será das 13h às 18h30.

As doações podem ser feitas com agendamento no site.