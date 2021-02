Grandes clientes avaliam Copel como melhor distribuidora do Brasil

“Nós modernizamos o parque de medição ao longo dos anos, e atualmente estamos executando um investimento recorde em obras de expansão e automação da rede, que estão revolucionando a operação do sistema, no Paraná, com reflexos muito positivos para o cliente”.

A Copel foi considerada a distribuidora com maior índice de satisfação entre clientes atendidos em alta e média tensão no cenário nacional. A pesquisa foi realizada em 2020, sob coordenação da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), e o resultado foi anunciado nesta terça-feira (23) em um evento online do setor.

A pesquisa avalia diversos fatores, como a qualidade do fornecimento de energia, atendimento e comunicação com os consumidores, faturamento e responsabilidade socioambiental. O índice de satisfação da qualidade percebida pelos clientes da Copel foi de 80,9 pontos, enquanto a média nacional ficou em 72,4, o que destaca a empresa como líder no atendimento aos grandes consumidores.

O diretor de Distribuição da Copel, Maximiliano Andres Orfali, comentou que o destaque é um reconhecimento importante para o esforço empreendido pelo time da concessionária na manutenção de um atendimento de excelência. “Nós modernizamos o parque de medição ao longo dos anos, e atualmente estamos executando um investimento recorde em obras de expansão e automação da rede, que estão revolucionando a operação do sistema, no Paraná, com reflexos muito positivos para o cliente”.

A Copel Distribuição atende 15.261 mil clientes diretamente em média e alta tensão, em todo o Paraná.

Assessoria de Imprensa da Copel