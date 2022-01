INSS divulga reajustes e teto da aposentadoria é elevado para R$7.087; Novos valores começam a ser pagos no dia 25

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão os valores dos pagamentos reajustados em 2022, seguindo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que de janeiro a dezembro de 2021 marcou 10,16%.

O índice foi divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo já receberão os valores reajustados (de R$ 1.100 para R$ 1.212) a partir de 25 de janeiro.

As datas de depósito seguem a ordem do número final do cartão do benefício (aparece antes do traço) e todas as quantias pagas sofrerão reajustes neste ano, mas com altas diferentes dependendo da faixa de recebimento.

O teto da aposentadoria agora passa de R$6.443,57 para R$7.087,22 em 2022 e a correção também incide nas contribuições recolhidas à Previdência Social, tanto as descontadas automaticamente dos trabalhadores CLT como daqueles que pagam de forma independente.

Aqueles que recebem até um salário mínimo terão os depósitos reajustados em 10,18%, um pouco acima do INPC, medida definida pela Presidência da República.

Confira calendário de pagamentos do INSS em 2022

Foto: Reproduão/INSS