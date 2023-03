Londrina Esporte Clube anuncia quatro reforços para a Série B do Brasileiro

O Londrina Esporte Clube anunciou nesta terça-feira (21) a contratação de quatro novos jogadores para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Frigeri, o atacante Vitor Feijão, o zagueiro Guilherme Lacerda e o volante Jatobá são os primeiros reforços anunciados pela equipe paranaense para a temporada.

O goleiro Lucas Frigeri, de 33 anos, é o jogador mais experiente dentre os quatro novos contratados. Com passagens por clubes como São Caetano, Atlético-GO, CSA, Avaí e Novorizontino, o jogador foi titular do Santo André na última edição do Campeonato Paulista, disputando 12 jogos. Frigeri chega para reforçar o setor defensivo do Londrina.

O atacante Vitor Feijão, de 26 anos, tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Paraná Clube, Criciúma, Guarani, Ceará, Figueirense, Paysandu e Boavista-RJ. No ano passado, jogou pelo Kukësi, da Albânia, e pelo Shakhtyor, da Bielorússia. Com destaque no acesso do Paraná Clube à Série A do Brasileiro, em 2017, Feijão chega para reforçar o setor ofensivo do Londrina.

O volante Jatobá, de 27 anos, passou pelas categorias de base do Internacional e do Figueirense antes de jogar no JMalucelli. Depois de atuar na Bulgária e no sub-23 do Sporting, de Portugal, Jatobá jogou por Atlético-GO, Brasil de Pelotas, CRB e Santo André. Nesta temporada, pelo São Bento, foram 12 jogos no Campeonato Paulista. Com sua versatilidade em campo, Jatobá pode atuar tanto na defesa quanto no meio-campo.

Por fim, o zagueiro Guilherme Lacerda, de 22 anos, começou sua carreira nas categorias de base do Operário-PR e depois se profissionalizou no Paraná Clube, entre 2020 e 2021. Passou depois pelo Rio Branco-PR e pelo Aimoré-RS, onde ficou até esta temporada. Lacerda chega para reforçar a zaga do Londrina.

Com essas contratações, o Londrina busca reforçar seu elenco visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense estreia na competição contra o ABC, no segundo final de semana de abril, no Estádio do Café. O Tubarão parou na primeira fase do Campeonato Paranaense e também da Copa do Brasil, e agora busca uma campanha sólida na Série B.