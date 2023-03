Vacinação contra a gripe começa em abril no Paraná para imunizar 4,6 milhões de pessoas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná anunciou que a vacinação contra a Influenza começará em 10 de abril e terminará em 31 de maio. A campanha tem como objetivo vacinar, no mínimo, 90% da população dos grupos prioritários para reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus.

O público-alvo são pessoas a partir de seis meses de idade, pertencentes a grupos prioritários, como crianças, gestantes, idosos, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.

Em 2022, o Paraná vacinou 69% do público-alvo, totalizando 3.813.727 pessoas de um grupo de 4.387.469. As primeiras vacinas deste ano devem chegar nesta quarta-feira (22) e serão 388 mil doses que serão distribuídas nas próximas semanas.