Mais de 20 bairros de Cambé estão em risco de surto de dengue, indica levantamento

Segundo o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado nesta terça-feira (21), mais de 20 bairros da cidade de Cambé estão em situação de risco para um possível surto de dengue. Os dados apontam que 21 bairros apresentaram o índice predial superior a 4%, que mede o número de domicílios com focos do mosquito transmissor da doença. Os bairros com maior risco são Campos Verdes, Centro I, Ana Eliza II, Guarani, Portal do Lago e Jardim Josiane, com índices representando o número de criadouros ativos do mosquito da dengue para cada 100 residências. Além disso, outros 13 bairros da cidade estão em situação de alerta.

De acordo com os dados, a cidade de Cambé está em situação de alerta para a dengue, já que o índice predial da cidade registrou 3,8, indicando que foram encontrados 150 criadouros ativos do mosquito dentre os 3.133 imóveis vistoriados. A maior parte dos criadouros do Aedes aegypti na cidade foi encontrada nos quintais das casas, principalmente em objetos de plástico e locais de armazenamento de água da chuva.

Mutirão de limpeza

Para tentar evitar o surto da doença, foi programada uma nova rodada de mutirões de limpeza a partir do próximo sábado, dia 25 de março. O mutirão começará pela região do Jardim Guarani e Cristal, recolhendo objetos que acumulam água, como pneus, garrafas e móveis. Galhos de árvores e entulhos não serão recolhidos. O mutirão seguirá para outras regiões da cidade nos próximos sábados, conforme o cronograma. A coordenadora dos serviços de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Cambé, Nelci Mariano, alerta que as pessoas devem ficar atentas aos cuidados com o mosquito da dengue, especialmente com as chuvas constantes das últimas semanas e o calor. Até o momento, neste período epidemiológico, foram confirmados 56 casos de dengue na cidade, mas não houve registro de óbitos.