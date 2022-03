Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 04 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Maior usina nuclear da Europa é alvo de ataque da Rússia

Governo brasileiro facilita recebimento de refugiados da guerra

Guerra pode travar venda de fábrica de fertilizantes da Petrobras

Argentina fecha acordo para refinanciar US$ 45 bi

Morre o ex-presidente da Eletrobras Luiz Pinguelli Rosa

Saldo da balança comercial fecha fevereiro com superávit

Alta na taxa de juros cobrada de mutuários preocupa o segmento

Após crescer 46% em 2021, crédito imobiliário deve frear

Petróleo fecha em queda, mas acima dos US$ 100

Exclusão da Rússia de índices globais pode atrair mais recursos ao Brasil

Mercado destoa de cenário de guerra

Um novo mundo após o carnaval: Fernando Gabeira

A guerra fria voltou tórrida: Flávio Tavares

O Globo

Manchete: Rússia e Ucrânia acertam criar corredor humanitário

Professor e um dos maiores especialistas em energia do país

Brasil mantém atratividade, e dólar recua a R$ 5,02

Agências de risco derrubam nota da Rússia

Bolsonaro defende lucro menor da Petrobras

Sem insumo para plantar

Embraer adere a sanções à Rússia e para manutenção

Guerra da Ucrânia faz dona de Adria e Piraquê perder R$ 715 milhões

Imposto sobre importação de jet-ski é eliminado

Governo estuda zerar IOF para micro e pequenas empresas

Após mudar política, Alemanha envia mais armas a Kiev

Brasil facilita entrada

Refúgio expresso

Em Kharkiv, destroços e cheiro de queimado

Incêndio atinge usina nuclear após ataque russo, diz prefeito

É preciso fazer o possível para trazer crianças de volta às escolas

Guerra não pode ser pretexto para liberar exploração mineral

‘Entre a vacina e a doença, escolho a primeira mil vezes’

Folha de S. Paulo

Manchete: Após1milhão deixar Ucrânia, Putin cria corredor humanitário

Análise – Rodrigo Zeidan: Apoio chinês à Rússia contra sanções tem limites

Falha deixa clientes do Itaú Unibanco sem acesso a contas

Ipea deve ter nova chefia e ser mais integrado à agenda de Guedes

Luiz Pinguelli Rosa, que presidiu Eletrobras sob Lula, morre aos 80

Brasil pode ganhar R$ 7 bi com saída da Rússia de indicador

Brasil importa 8% menos fertilizantes, mas gasta 104% mais

Balança tem superávit de US$ 4 bi em fevereiro

Pedido de aposentadoria poderá ser presencial

Preço das Commodities caminha para a maior alta semanal em 50 anos

Governo Bolsonaro zera imposto de importação de jet-skis, balões e dirigíveis

Perdas com contrabando de cigarro chegam a R$ 10,2 bi em 2021

Redução na alíquota de IPI só alivia preços de carros mais caros

Bolsonaro e Boris se falam sobre a guerra

Metrô de Kiev abriga 15 mil pessoas entre mar de colchonetes

Refugiados já passam de 1 milhão, diz ONU

Fracassa tentativa de acordo entre Zema e policiais

Agente ganhou fama com a prisão de Eduardo Cunha

‘Hipster da Federal’ morre baleado no interior de Goiás

1 em cada 3 conhece alguma vítima de violência doméstica

Órgãos entram com ação contra reconhecimento facial no metrô

Autoteste para Covid-19 já é o segundo produto mais vendido em site de farmácia

Ainda devemos usar máscara de proteção contra Covid-19?

Valor Econômico

Guerra aumenta a pressão sobre o preço de alimentos

Conflito ameaça o fornecimento de fertilizantes para o Brasil e encareceu o insumo, ao mesmo tempo em que as cotações de grãos como trigo, milho e soja não param de subir no mercado internacional

A Macron, Putin diz que irá “até o fim”

Representantes da Ucrânia e da Rússia se reuniram em Belarus, mas não houve progresso nas tratativas

Ucrânia já venceu a batalha da informação

Narrativa interna russa de que a invasão da Ucrânia seria rápida e sem derramamento de sangue já é claramente falsa

Limbo ameaça estatais de saneamento

Sete companhias estaduais nem sequer entregaram às agências reguladoras os documentos que atestam sua capacidade financeira, uma exigência no novo marco legal

Aumento de preços puxa recordes da balança comercial em fevereiro

Exportação e importação são as maiores para o mês de fevereiro na série histórica e saldo do mês chega a US$ 4 bilhões

Sob pressão da inflação, Bolsonaro quer que Petrobras abra mão de parte do lucro

Medida seria uma forma de conter cenário de nova elevação dos preços dos combustíveis no Brasil em função da disparada do petróleo

Viagens de Bolsonaro arriscam deixar Presidência com Supremo

Se o presidente do Senado for impedido de assumir, cargo pode ser ocupado por Luiz Fux e Rosa Weber

Passados 2 meses, falsa informação começa a ser investigada

PF inicia apuração sobre “fake news” divulgada por Bolsonaro de que vacina contra a covid-19 tornava as pessoas suscetíveis a contrair o vírus da Aids

Empolgação do investidor estrangeiro enfrentará teste

Investimento direto não está eternamente imune ao efeito negativo de políticas como a deterioração das condições fiscais

Conflito pode sangrar russos e europeus

Sanções ao mercado de commodities russo pode gerar crise de abastecimento

Guerra vai até o fim, diz Putin; para Macron pior ainda está por vir

Por iniciativa de Moscou, líderes dialogaram enquanto russos avançavam na Ucrânia

UE deve retirar hoje concessões comerciais feitas à Rússia na OMC

Numa iniciativa sem precedentes, a União Europeia deve revogar o reconhecimento do status da Rússia na OMC, o que permitirá que o bloco adote qualquer media para barrar produtos e serviços russos

Alemanha deve elevar uso de carvão e de renováveis

A médio prazo país quer gerar 100% de sua eletricidade com fontes renováveis

Guerra vai agravar inflação, que já vinha em alta

Indicador atingiu maior taxa anual desde 1991 nos países da OCDE

Russos veem a realidade nova com resignação

Sanções impactam oferta e preço de alimentos até automóveis

Em uma semana, dona da marca Piraquê perde R$ 718 milhões na B3

Dependente do trigo, M. Dias Branco enfrenta alta de custos com a guerra

Aumento de matéria-prima pressiona margem da Barilla

Expectativa, antes da guerra na Ucrânia, era de que farinha de trigo aumentasse 15% no primeiro semestre, mas agora percentual pode ser maior

Futuro de estatais de saneamento pode ser definido neste mês

A expectativa é que grande parte delas percam contratos, por falta de capacidade econômico-financeira para universalizar os serviços

Efeitos da crise hídrica vão durar anos, diz ex-diretor da Aneel

Edvaldo Santana lembra que a conta sempre fica para o consumidor

Minério supera os US$ 150 e alumínio renova recorde

Principais referências do petróleo fecharam em queda, mas acumulam alta desde o início do conflito

Trigo ‘some’ e paralisa exportação argentina

Com valorização do cereal, produtores do país limitam a oferta; preços disparam em Chicago

Volume nos portos do Paraná é maior que a média

Segundo a APPA, capacidade estática total dos armazéns na retroárea, pertencentes a companhias privadas, é de 3 milhões de toneladas e está toda ocupada

Confiança do agro brasileiro deve diminuir mais em razão da guerra

Indicador calculado por Fiesp e CropLife Brasil já recuou no quarto trimestre de 2021

Juros disparam e mercado vê Selic em 13,5%

Mesmo com apreciação do real, salto nos preços das commodities amplia desafios para o BC

Ativos brasileiros se destacam; MSCI do país sobe 19% no ano

O peso das companhias de commodities na bolsa e na balança comercial brasileira ajuda

Rússia deve não pagar bônus pela 1ª vez desde 1998

A prática padrão para títulos é um período de carência de 30 dias

Guerra na Ucrânia ameaça sistema financeiro global

Felizmente, hoje não há nenhum sinal de problemas sérios nesses canais financeiros, muito menos de um choque no estilo do Lehman Brothers

Moody’s e Fitch cortam nota soberana russa para ‘junk’

Moody’s e Fitch citaram o custo econômico ao país infligido pelas sanções econômicas e financeiras

Apocalipse: por que alguns religiosos estão vendo sinais do fim do mundo

Guerra, peste e catástrofes naturais recentes reavivam o interesse pelas profecias no livro mais enigmático da Bíblia