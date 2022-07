Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 19 de Julho de 2022

O Estado de S. Paulo

Ministério age contra telemarketing ‘abusivo’

Aperto das famílias emperra o PIB

Ações na Justiça e mudança de editais explicam atrasos

Lista de leilões pendentes vai de Ferrogrão a rodovias

Pronampe abre no dia 25 nova fase para contratação de crédito

Ação do Novo no STF diz que ‘PEC Kamikaze’ é inconstitucional

Mercado volta a elevar previsão para IPCA de 2023

Recuo na gasolina alivia a inflação, mas a pressão segue nos alimentos

Governo age por nova redução do diesel

Zelenski discutiu com Bolsonaro retomada de exportações de grãos

Assembleia de MT aprova alteração na Lei do Pantanal

O Globo

Perda disseminada: Desmatamento aumenta no país, e Amazônia tem o pior 1º semestre

PF investiga mais casos de garimpo, pesca ilegal e tráfico na Amazônia

Embraer e Raízen investem em combustível sustentável

Analistas veem inflação maior no ano que vem

Cenário externo faz dólar subir 0,37%, a R$ 5,42

Guedes defende medida: ‘Deixa a pessoa morrer de fome?’

Novo questiona legalidade da PEC Eleitoral no STF

Governo quer pagar R$ 1 mil a taxistas em agosto

Sachsida vai para conselho de Itaipu, com salário de R$ 27 mil

Governo suspende 180 empresas por ‘telermarketing abusivo’

Petrobras: Conselho rejeita 2 nomes indicados por Bolsonaro

SP,PR e MG reduzem ICMS do etanol

Para driblar a alta do diesel

Zelensky defende sanções contra a Rússia a Bolsonaro

Folha de S. Paulo

Bolsonaro nomeia Sachsida para conselho de Itaipu

Caixa pôs servidor com salário deR$ 45mil para organizar fila em agência

Trabalho no Censo 2022 do IBGE vira oportunidade para aposentados e estudantes

Defasagem no IR faz quem ganha menos pagar quase 2.000% a mais

SP, MG e PR reduzem alíquotas de ICMS sobre etanol hidratado

Conselho da Petrobras barra nomes de Bolsonaro

Crédito consignado maior no programa é alvo de críticas

‘Deixamos morrer de fome?’, rebate Guedes sobre críticas à PEC

Beneficiários pedem aumento permanente para o Auxílio Brasil

Zelenski conversa com Bolsonaro sobre grãos e pede apoio

Valor Econômico

Balanços do trimestre devem mostrar resultados estáveis

Analistas argumentam que, para contrabalançar os juros elevados e a inflação acelerada, as empresas têm olhado para dentro das operações para reduzir despesas e aperfeiçoar a logística e distribuição

Conselho da Petrobras será eleito no dia 19

Indicados ao colegiado pela União, secretário-executivo da Casa Civil e procurador da Fazenda Nacional foram considerados inelegíveis por conflito de interesses

‘Marketplace’ é nova aposta da indústria

Ambev, por exemplo, criou o Bees, serviço de vendas digitais para bares e restaurantes, que abriga outras companhias além das próprias bebidas

País amplia gasto com tecnologia em 8,2%, acima da média mundial

De acordo com relatório do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, país deve fechar 2022 com o gasto de US$ 69,7 bilhões em serviços

Redução de ICMS na energia afeta receita além do previsto

Além de corte de alíquota, Estados perdem com incidência de imposto em apenas 55% do valor da conta

Monitor do PIB mostra consumo reduzido

Indicador, calculado pelo FGV Ibre, recuou 0,8% em maio, puxado pelo consumo das famílias

Zelensky pede sanções após conversa com Bolsonaro

Líder ucraniano defendeu a retomada das exportações de grãos para evitar uma ‘crise alimentar global provocada pela Rússia’

Inflação inverte curva entre 2022 e 2023

Medidas do governo fazem curva de IPCA de deste ano recuar e a do próximo subir

Gilmar manda criar comissão para resolver impasse do ICMS

Trabalhos deverão durar três meses

Ação contra PEC será relatada por Mendonça

Partido Novo pediu ao STF que suspenda, até a conclusão das eleições, os pagamentos dos benefícios sociais

Pequim toma medidas contra calote imobiliário

A China corre o risco de um “pouso forçado no setor imobiliário” e precisa intervir para resolver tanto a crise de liquidez para as incorporadoras quanto os recentes boicotes de mutuários, alerta ex-ministro de Finanças

Com alta de casos, China deverá ter novos lockdowns

Número ainda é pequeno em comparação com o de outro países da Ásia, mas política de “covid zero” impõe lockdowns e testes

PIB chinês fraqueja após o combate à onda de covid-19

A economia chinesa não vai se recuperar com a mesma agilidade que demonstrou em 2020

Sri Lanka expõe risco dos emergentes

Vários países em desenvolvimento estão sob pressão devido ao preço de energia e alimentos e ao dólar forte

Danfoss prevê elevar negócios voltados à transição energética

Pressão sobre os mercados de petróleo, gás e energia elétrica deve demandar soluções mais eficientes por parte de empresas e governos

Piso de enfermagem afeta mais Hapvida

Operadora terá redução de 6,5% no Ebitda, nos grupos hospitalares o reflexo é de cerca de 2%, segundo BTG

Como chegar ao pequeno varejista

Plataformas do tipo ‘marketplace’ permite à indústria chegar diretamente ao pequeno varejista, que durante a pandemia ganharam 8 milhões de consumidores

Apple vai desacelerar gastos em 2023

As ações da Apple caíram 2,06% nesta segunda-feira, depois que a Bloomberg informou sobre a redução das contratações e dos gastos

Em alta, cogeração pode quase dobrar com cana e biogás

Em junho, a capacidade instalada no país alcançou 20 gigawatts (GW)

Caminhos para o futuro

Glocal Experience reuniu atores locais e especialistas nacionais e internacionais para discutir a agenda 2030 da ONU

Remuneração de catador é chave para reciclagem

Conferências da Glocal Experience discutiram a importância da destinação de resíduos e da economia circular

Mercado regulado traz competitividade

Matriz energética limpa do Brasil traz vantagens em quadro de precificação das emissões de gases-estufa

Saneamento demanda solução integrada

Ações para conservação de recursos devem unir concessionárias, poder público e cidadãos

Para especialistas, transição energética deve ser inclusiva

Uma nova visão econômica deve facilitar o acesso dos menos favorecidos e corrigir políticas públicas equivocadas

Renda e rede de proteção para reduzir a pobreza

Em 2021, 20% da população brasileira era pobre, situação agravada pela redução de políticas públicas assistenciais