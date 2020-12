Manchete nos Jornais deste Sábado, 26 de Dezembro de 2020

O Estado de S. Paulo

Preços dos alimentos devem dar trégua a partir do segundo trimestre

‘O IGP é muito citado, mas pouco utilizado’

Bolsonaro cria a sua primeira empresa estatal

Presidente quer barrar terras a estrangeiros

Financiamento de imóveis cresce 77,9% em um ano até novembro

Decreto destrava até R$ 5 bi em saneamento

Governo ainda precisa definir regulamentação

Rio se prepara para lançar edital de concessão da Cedae

Venda de distribuidoras de energia está no radar de privatizações para 2021

Promessa de Zema, oferta da Cemig é aguardada pelo setor

Hackers oferecem ataques na internet a partir de US$ 10

Ofensivas capazes de derrubar sites de grandes empresas e órgãos de governo são negociadas em fóruns da web.O mercado criminoso oferece serviços de sobrecarregar páginas virtuais em fóruns da Deep Web, uma camada da internet não acessível por navegadores e endereços convencionais. Os preços pelas ações variam conforme o impacto e o tempo da ação e são divulgados anualmente pelo Privacy Affairs, um coletivo de profissionais de cibersegurança. Na cotação mais recente, um ataque tipo DDOS com até 50 mil requisições a cada segundo e duração de uma hora sai por US$ 10. No submundo cibernético, o contratante do serviço precisa apenas fazer contato com o hacker, apresentar a demanda e efetuar o pagamento – geralmente, em criptomoedas.Um ataque de hacker capaz de derrubar o site de uma grande empresa, um tribunal de Justiça ou um órgão do governo é vendido sem restrições na internet. O mercado criminoso oferece serviços de sobrecarregar páginas virtuais em fóruns da Deep Web, uma camada da internet não acessível por navegadores e endereços convencionais. Os preços pelas ações variam conforme o impacto e o tempo da ação cibernética.

Brasil-China: estratégias de longo prazo

Visando a corrigir a assimetria estratégica entre Brasil e China, o Conselho Empresarial Brasil-china (CEBC) encomendou à economista Tatiana Rosito, profunda conhecedora da China, onde representou o Brasil como diplomata, um estudo sobre uma Estratégia de Longo Prazo do Brasil para a China. Qualquer estratégia ante um “capitalismo de Estado” – e um Estado ditatorial – deve ser capaz de distinguir, sem separar, e unir, sem confundir, interesses econômicos comuns e afinidades ou divergências políticas. “A crescente e emblemática inter-relação entre economia e segurança nacional oferece contornos institucionais à disputa China-eua e ajuda a disseminá-la para o resto do mundo”, diagnostica Rosito. “É muito possível que se conviva com um decoupling em setores relacionados à segurança nacional ou tecnologias duais, em paralelo a uma continuada integração comercial e financeira da China com o mundo, especialmente na área de serviços.” Fortalecer a base dessa relação, o comércio agrícola, garantindo a devida centralidade e previsibilidade a seus aspectos comerciais, de sustentabilidade e segurança alimentar, é fundamental. Mas o Brasil não tem logrado implementar diversificação e agregação de valor à pauta das exportações. O estudo aponta três caminhos: intensificar as relações com o mercado chinês (inclusive mediante o e-commerce) e a descoberta de novos nichos; adoção de tecnologias ou de partes das cadeias de produção que deixarão a China; e combinar importação de commodities industriais chinesas com agregação de valor para a exportação ou o consumo no Brasil. Uma agenda na área de infraestrutura, por sua vez, demandará soluções a desafios como a mitigação de assimetrias de informação, aproximação da matriz de riscos e criação de ambiente favorável.

Pesquisa por anos renegada serviu de base a vacina mais eficaz

Hoje aclamada pelos estudos com RNA mensageiro, técnica usada pela Biontech e pela Moderna em seus imunizantes contra a covid-19, a cientista húngara Katalin Karikó conta que viveu décadas de descrédito e chegou a ser ameaçada de deportação nos Estados Unidos da América. Somente a partir de 2010, duas biotechs fundadas por acadêmicos, uma na Alemanha e outra nos EUA, decidiram apostar na ideia. Seus nomes? Biontech e Moderna, justamente as primeiras empresas a apresentarem resultados extraordinários de eficácia de uma vacina contra a covid-19 (95% e 94%, respectivamente). Estudiosa do chamado RNA mensageiro (MRNA), plataforma utilizada nas vacinas da Pfizer/biontech e da Moderna. O MRNA é um material genético sintetizado em laboratório que tem a função de “levar instruções” para as células agirem. No caso da vacina contra a covid-19, ele induz as células a produzirem uma proteína do vírus que será reconhecida pelo sistema imunológico como uma ameaça, o que levará à produção de anticorpos. Ao menos uma luz no fim do túnel já começa a aparecer. Em menos de um mês, 3,2 milhões de pessoas no mundo foram imunizadas com a vacina da Pfizer/biontech. No último dia 18, a própria Katalin entrou para esse grupo. Ao lado de Weissman, seu parceiro de pesquisa, ela recebeu a vacina que ajudou a criar.

O Globo

Programa de milhagem

Companhias tentam coibir a venda de pontos em sites

Bolsonaro assina decreto para criação de estatal do setor aéreo

Planalto regulamenta regras para apoio em saneamento

Presidente sanciona, com vetos, nova lei para recuperação judicial

Folha de S. Paulo

Com pandemia, quase metade dos trabalhadores pararam

Só 1 em cada 10 negociações coletivas teve reajuste acima da inflação

Bares icônicos fecham e deixam boêmios órfãos pelo Brasil

Bolsonaro sanciona lei que agiliza falências e cria nova estatal