O melhor esporte para apostar para iniciantes

O universo das apostas em esportes é muito empolgante. Mesmo repleto de inesperadas reviravoltas, quase sempre aparece algum tipo de retorno para o apostador que é habilidoso, atua com cautela e aproveita as oportunidades de economizar dinheiro com promoções e vantagens, como, por exemplo, no caso do conhecido codigo bonus Betano e de outros que existem pela internet.

E é fato que apostar em esporte tornou-se algo incrivelmente popular no Brasil e em outras localidades pelo mundo.

Sendo assim, definitivamente essa atividade de lazer possui um duradouro apelo.

Outro motivo para isso é o rápido aprendizado.

Se, por acaso, você já fez uma aposta esportiva, provavelmente vai saber como apostar novamente, ainda que seja em um esporte diferente.

Sem falar, claro, na emoção de ver uma partida, se perguntando a todo tempo se o resultado que deseja vai acontecer ou não.

É até por isso que as apostas em modalidades do esporte são bastante parecidas com os jogos de cassino online, já que a emoção da atividade é muitas vezes semelhante.

Antes de tudo, uma dica sobre o site que vai escolher

Por falar em fortes emoções, realmente as apostas esportivas são repletas de muitos momentos emocionantes.

No entanto, é importante não deixar o lado emocional tomar conta de você, especialmente na hora de escolher um bom site para realizar as suas apostas.

Saiba que encontrar bons sites é tão importante no universo do jogo online quanto no das apostas em esportes.

Afinal de contas, só assim será possível ter certeza que o seu dinheiro estará indo para o local certo.

Portanto, no rol das dicas de apostas para iniciantes, escolher uma boa casa de apostas é provavelmente a mais importante dica que existe para dar.

Passada a introdução, vamos então direto ao que interessa: quais são os melhores esportes para apostar para iniciantes?

Agora você já sabe um pouco mais da relevância das apostas esportivas no mundo de hoje, bem como da necessidade de se escolher sites confiáveis para se apostar.

Indo mais adiante, existe, ainda, informações interessantes sobre as modalidades esportivas disponíveis para apostas.

Muita gente não sabe, mas há algumas que são mais fáceis para os iniciantes apostarem do que outras.

Isso, é claro, depende inteiramente de onde você está no mundo.

É possível que você tenha absorvido muito sobre determinados esportes por osmose cultural.

Por exemplo, aqui, Brasil, bem como na Irlanda e na Inglaterra, o futebol reina supremo.

Todavia, se você for à Nova Zelândia, vai descobrir que o rúgbi é a última moda lá, enquanto o futebol é praticamente uma incógnita.

Assim, deve ficar bastante claro para você que é possível ter vantagem apostando em alguns esportes em vez de outros, a depender de onde está no mundo.

E, claro, do conhecimento que possui a respeito da modalidade esportiva na qual está apostando.

No entanto, caso você seja do tipo que não sabe muito sobre esporte algum, mas ainda assim quer começar a apostar, nós também temos algo a te dizer.

No universo esportivo, existem esportes mais fáceis de apostar do que outros no caso de iniciantes, e são alguns desses esportes que iremos lhe apresentar agora.

Futebol

Não há muitos países no mundo em que o futebol não seja pelo menos uma das modalidades esportivas dominantes.

Seja no modo mais tradicional, como os brasileiros conhecem, ou no estilo americano, no qual os jogadores correm com a bola na mão em busca de um “touchdown”.

Todo mundo conhece as regras básicas aqui: onze pessoas de cada lado (estamos falando do futebol comum aqui, não do futebol americano), um goleiro em cada time, vence o time que fizer mais gols.

Mais uma vez, é necessária uma certa dose de estratégia para entender o que cada time traz para o campo.

No entanto, na maioria das vezes, a maneira como as partidas de futebol se desenrolam é bastante direta.

Aos cambeenses que gostariam de começar apostando em times locais, mais conhecidos em Cambé, uma equipe que tem sido uma boa aposta ultimamente é o Londrina Esporte Clube.

Independentemente do resultado contra o ABC no segundo domingo de abril (16), na estreia do Tubarão na Série B do Campeonato, o grupo apresentou excelentes reforços recentemente.

Então, certamente é um time do nosso estado que merece ser valorizado e reconhecido, inclusive no âmbito das apostas esportivas.

Basquete

O Brasil não tem a mesma adoração pelo basquete que os Estados Unidos da América têm, mas ainda assim é muito legal apostar no basquete brasileiro.

Realmente, esse é um esporte rico e popular que tem muitas regras para conhecer, bem como muitos times para entender em detalhes.

Contudo, no fim das contas, o basquete se resume basicamente a quem consegue mais pontos, e é isso que o torna tão bom para apostadores esportivos iniciantes.

Por ter uma regra de vitória simples, essa modalidade esportiva é mais fácil de entender para os que estão começando a apostar agora.

Voltando aos times locais que merecem ser valorizados, uma boa escolha para as suas próximas apostas são as equipes de basquete masculino de Cambé.

Recentemente, eles comemoraram vitórias em amistosos contra o Apucarana, e o Portal Cambé fez questão de registrar os largos sorrisos de alegria no rosto dos jogadores.

Vale a pena dar uma lida na matéria sobre o assunto aqui no nosso site, para conhecer um pouco mais sobre essa prata da casa que já é uma grande promessa para os paranaenses.

MMA

O MMA oferece uma experiência direta, na qual um lutador leva a vitória para casa ou o outro triunfa, a menos que aconteça um empate.

Apostar em MMA é mais fácil para iniciantes porque, mesmo que o apostador saiba pouco sobre a luta, vai entender mais ou menos o que está acontecendo durante todo o tempo do combate.

Outra vantagem é que você vai conhecer algumas das personalidades mais explosivas do esporte mundial, já que o MMA mistura o realismo do boxe com o drama do wrestling profissional.

Recentemente, a Federação Paranaense dos Dragões entregou Menções Honrosas às Artes Marciais de Cambé, o que faz dos lutadores daqui boas apostas também.

Para conhecer esses lutadores e saber como foi esse grande reconhecimento, é só clicar aqui!