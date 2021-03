Prefeitura de Cambé estabelece o calendário semanal de vacinação

A Prefeitura de Cambé já estabeleceu o calendário semanal de vacinação contra a covid-19 na cidade. Na terça-feira (09), os idosos de 83 e 84 anos vão receber a primeira dose do imunizante. A vacinação vai acontecer em formato de drive thru na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé). A distribuição das senhas começa às 8h e das 9h às 13h acontece a vacinação desses idosos. Foram disponibilizadas 630 doses para vacinar essa faixa etária. Segundo o IBGE, são 1301 idosos entre 80 e 84 anos na cidade. Adriane Bertan, secretária de Saúde, ressalta a importância de todos os idosos dessa faixa etária irem se vacinar. “No momento, minha maior expectativa é que novas doses cheguem ao município, só assim poderemos ampliar para novos grupos”, pontua.

Na quarta-feira (10) continua a vacinação dos profissionais da saúde da rede privada que ainda não receberam a primeira dose da vacina e se cadastraram no site da Prefeitura. A vacinação acontece no Centro Cultural e 200 doses foram destinadas para esse grupo. A enfermeira da Secretaria de Saúde, Ana Carolina Stutz, ressalta que vão ser vacinados psicólogos, nutricionistas, dentre outros. “Mas vale destacar que o município é responsável pela vacinação de seus trabalhadores e não de seus residentes. Só pode se vacinar quem trabalhar em Cambé, independentemente do local de residência”, destaca a enfermeira. Ela ainda pontua que esses profissionais da saúde vão receber o e-mail de confirmação do agendamento entre esta segunda-feira (08) e a terça-feira (09).

Na sexta-feira (12), os profissionais da saúde que receberam a primeira dose da CoronaVac entre os dias 9 e 16 de fevereiro vão receber a segunda dose do imunizante do Instituto Butantan. Cerca de 100 doses vão contemplar esses profissionais da área da saúde. Stutz ressalta que essas pessoas devem obrigatoriamente levar a carteirinha de vacinação onde está anotada a primeira dose. A imunização vai ser realizada também na Rodoviária de Cambé, a partir das 8h e não serão distribuídas senhas.

Além dessas datas especificadas, ao longo da semana também acontece a vacinação da segunda dose em idosos acamados com 90 anos ou mais. “As equipes do Programa Saúde da Família vão continuar vacinando esses idosos em suas casas”, esclarece a enfermeira. Em torno de 80 idosos vão receber a dose complementar do imunizante. Ana Carolina Stutz ressalta que a vacinação de novos grupos depende do repasse de novas doses da vacina por parte do Governo do Estado e Governo Federal.

Via: Assessoria de Imprensa